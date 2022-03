Stiri pe aceeasi tema

- Amelia Anisovici, in varsta de 7 ani, a interpretat duminica seara imnul national al Ucrainei in fața a zeci de mii de oameni pe un stadion polonez, la doua saptamani dupa ce un clip in care canta intr-un buncar melodia „Let It Go” din filmul de animație „Frozen” s-a viralizat pe retelele de socializare,…

- Un adevarat „La vita e bella” in varianta ucraineana. O mama ii spune fetiței ei ca sunt „intr-o aventura”, dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina. Mii de mame cu copiii lor se afla printre refugiații care fug de razboiul din Ucraina cautand siguranța in țari precum Polonia, Germania, Romania,…

- Duminica dimineața, pe cand se oficia slujba la biserica catolica ucraineana Santa Sofia din Roma, a aparut printre credincioși președintele Italiei, Sergio Mattarella. Cum liturghia se oficia in curtea bisericii și credincioșii erau in picioare, nu pe scaune, ca in bisericile catolice ale Romei, Mattarella…

- Un patuț in care stau inșirați, unul langa altul, șapte bebeluși. Doi, mai voinici, se taraie de-a bușilea spre gratiile din margine. Unul plange și e luat in brațe de o ingrijitoare, in vreme ce alți aproape 30 de copilași, de cațiva anișori, stau inșirați pe doua banci, la o masa, alaturi de doua…

