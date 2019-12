Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american l-a confirmat pe John Sullivan in functia de ambasador al Statelor Unite in Rusia. Sullivan, avocat care a lucrat in administratii republicane precedente, inainte de a deveni secretar de Stat adjunct in 2017, il va inlocui pe Jon Huntsman, care a demisionat in august, dupa doi ani…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca pozitia Uniunii Europene impotriva Pactului Ribbentrop-Molotov care a premers declansarea celui de-Al Doilea Razboi Mondial este o "minciuna nerusinata", potrivit DPA, anunța AGERPRES.Parlamentul European a adoptat in urma cu doua luni…

- In decembrie 1989, relatiile dintre Gorbaciov si Ceausescu erau reci: liderul roman refuzase reformele venite de la Moscova, iar liderul sovietic visa sa schimbe garda veche in tarile-satelit ale Uniunii Sovietice. Revolutia romana a venit ca o rezolvare a tuturor problemelor.

- Romania primeste cu covorul rosu muncitori asiatici, iar Ungaria vecina preconizeaza 75.000 de permise de munca in 2019 din afara Uniunii Europene (UE), de trei ori mai multe decat in 2017, scrie AFP intr-un reportaj.Cu casti galbene pe cap, aproximativ 30 de barbati muncesc pe un santier…

- La Soci, unde are loc primul summit important Rusia-Africa, Putin a subliniat potențialul Africii și și-a expus ambițiile pentru continent. Prima întâlnire cu președintele Abdel Fattah al-Sisi înainte de a se adresa unei audiențe a liderilor africani a fost primul semnal transmis de…

- Ungaria ar trebui sa ''foloseasca forta'' la frontiera sa cu Serbia pentru a proteja granita Uniunii Europene daca Turcia pune in practica amenintarea de a deschide portile pentru refugiati catre Europa, prin Balcani, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Ungaria a decis sa ridice un gard la granita sa cu Serbia pentru a inchide asa-numita ''ruta balcanica'' folosita in 2015 de sute de mii de migranti plecati din Orientul Mijlociu pentru a ajunge in Europa Occidentala. In baza unui acord incheiat in 2016, Uniunea Europeana se bazeaza pe Ankara…

- 'Noi vom executa acest ordin', a spus el, subliniind ca retragerea ii vizeaza 'pe toti' militarii desfasurati in Siria, 'cu exceptia celor desfasurati la Al-Tanf', o baza controlata de circa 150 de militari americani in sudul tarii. Ministrul american al apararii Mark Esper anuntase - duminica -…