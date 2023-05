Stiri pe aceeasi tema

- ”Din momentul aderarii la Uniunea Europeana si pana in prezent, suma totala neta primita de Romania de la Uniunea Europeana se ridica la 56 de miliarde euro. Dintre acestea, Fondurile Europene Structurale si de Investitii (FESI) si Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD)…

- Ziua Europei - 9 mai, moment de bilanț: Ce au adus concret fondurile europene pentru Romania in ultimii ani94.000 de companii au fost sprijinite, peste 1.100 km de drumuri au fost construite sau modernizate, 1,5 milioane de romani au beneficiat de servicii medicale de prevenție, doar prin programele…

- Suma totala neta primita de Romania de la Uniunea Europeana, din momentul aderarii si pana in prezent, se ridica la 56 de miliarde euro, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Din aceasta suma, Fondurile Europene Structurale si de Investitii (FESI) si Fondul de ajutor european…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) semnaleaza situația dificila in care se afla statul roman in ceea ce privește implementarea masurilor cuprinse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), consecința fiind pierderea unor finanțari europene de miliarde…

- Zero fonduri din PNRR au fost incasate la bugetul de stat in primele trei luni ale anului 2022, arata datele ministerului de Finante. Acest minister publica, periodic, pe site-ul sau asa numita raportare privind „Evolutia fluxurilor financiare dintre Romania si Uniunea Europeana (Balanta financiara…

- Document oficial: Ministerul Finantelor estimeaza ca Romania va reusi sa acceseze in anul 2023 doar 1,9 miliarde euro din granturile PNRR. Cifra arata un lucru: Coalitia de guvernare ia in calcul numai 1,9 miliarde, pentru ca probabil stie ca va pierde urmatoarele plati, conditionate de jaloane: va…

- Cererea de plata numarul 2 din Planul Național de Redresare și Reziliența va fi finalizata pana la jumatatea acestui an, astfel incat Romania sa aiba acces la miliardele de euro oferite de Uniunea Europeana. Intr-un interviu acordat colegului nostru, Lucian Balanuța, secretarul de de stat in Ministerul…

- Cresterea varstei de pensionare este prevazuta in PNRR , insa termenul este anul 2035, a spus Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos . Ministrul Marcel Bolos a declarat marti, la Parlament, ca cresterea varstei de pensionare si alinierea, de fapt, a varstei de pensionare este…