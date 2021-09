Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA au constat într-o serie de deturnari de linii aeriene si atacuri sinucigase comise de 19 militanti asociati grupului extremist islamic Al-Qaida. Atacurile împotriva orasului New York si Washington, D.C., care au declansat un efort enorm…

- Atentatele de la 11 septembrie 2001, considerate cele mai sangeroase din istorie, au fost comise de 19 teroristi din reteaua al-Qaida, care au deturnat patru avioane, lovind turnurile World Trade Center din New York si cladirea Pentagonului, situata in apropiere de Washington. Bilantul victimelor atentatelor…

- ​Presedintele SUA Joe Biden va vizita sâmbata 11 septembrie cele trei locuri emblematice ale atentatelor care au avut loc în urma cu 20 de ani: New York, Pennsylvania (est) si Pentagonul, a anuntat sâmbata Casa Alba. Potrivit unui comunicat, presedintele american si sotia sa…

- Membrii familiilor victimelor atacurilor de la 11 septembrie se opun participarii presedintelui Joe Biden la evenimentele comemorative daca acesta nu va declasifica anumite dosare guvernamentale, despre care ei sustin ca vor arata ca liderii sauditi au sprijinit atacurile. Potrivit Reuters, membrii…

- Intr-o scrisoare deschisa semnata de membrii familiilor victimelor, salvatorii și supraviețuitorii atacurilor i-au cerut lui Biden sa nu participe la evenimente daca nu da publicitații docuementele solicitate.”Dupa 20 de ani, pur si simplu nu exista niciun motiv - nici invocarea nejustificata a securitatii…

- Un editorial semnat de Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei Adesea, comunitatea internaționala condamna terorismul in toate formele și manifestarile sale și iși afirma hotararea de a lupta impotriva terorismului. Este atitudinea potrivita, in condițiile in care terorismul ramane…