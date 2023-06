Stiri pe aceeasi tema

- Benzina si motorina puse in vanzare la pompele din Romania trebuie, incepand de luna asta (1 iunie), sa contina obligatoriu biocarburanti, potrivit unei noi ordonante de urgenta.Concret, benzina si motorina trebuie sa contina obligatoriu minim 8% si, respectiv 6,5% biocarburanti, conform noii ordonanțe…

- De la 1 iunie, biocombustibilul devine obligatoriu in Romania. De la 1 iunie 2023 benzina și motorina vandute in Romania vor conține, in mod obligatoriu, procente de 8% și 6,5% de biocombustibil, care vor genera un consum mai mare al autovehiculului, scrie national.ro In plus, mașinile mai vechi ar…

- Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a ieftinit azi semnificativ motorina, astfel ca, dupa mulți ani, benzina și motorina se vand la același preț, potrivit Economica. Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de Economica in acest an, afișeaza pe data de 29…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile tarife ale carburanților pentru vineri, 21 aprilie. Benzina se ieftinește cu 15 bani, iar motorina cu 12 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina șoferii vor achita 25,21 lei, iar pentru unul de motorina 20,84 lei.

- O sa ne mearga bine toata saptamana? Carburantii se scumpesc picatura cu picatura. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a afisat deja preturile pentru benzina si motorina care vor fi aplicate maine.

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 21 in martie 2023. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.52 lei/l și 7.32 lei/l. Benzina s-a ieftinit marti cu 0,005-0,010 la statiile Socar, cu 0,006 lei pe litru la statiile Rompetrol si Mol, cu 0,004 lei la…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri ale carburanților pentru joi, 16 martie. Benzina se ieftinește cu 2 bani, iar motorina cu 7 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina, șoferii vor scoate din buzunar 24,98 lei, iar pentru unul de motorina 22,36 lei.

- Carburantii s-au scumpit iar. Benzina, atat cea standard, cat si cea superioara, s-a scumpit cu 0,05-0,07 lei la Socar, 0,04 lei la Rompetrol si Mol si cu 0,03 lei la Lukoil. Motorina, atat standard, cat si cea superioara, s-a scumpit cu 0,05 lei la Socar si 0,04 lei la Rompetrol, Mol si Lukoil.Prețurile…