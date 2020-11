Stiri pe aceeasi tema

- Pe Google Photos, stocarea fotografiilor si a clipurilor nu va mai fi nelimitata. De la 1 iunie 2021, toate fotografiile și clipurile salvate vor fi deduse din capacitatea de stocare gratuita oferita de Google, adica 15 GB. Și documentele create in cloud vor fi contabilizate, pe langa fotografii și…

- Milioane de tone de motorina si combustibil de avion, stocate pe marile lumii. Cererea pentru supertancuri petroliere crește masiv Marii traderi de petrol se grabesc sa inchirieze tancuri petroliere, in ideea de a stoca pe oceanele lumii o supraoferta de produse petroliere precum motorina si combustibil…

- Daca vrei sa exporți fotografii sau videoclipuri din contul tau de Facebook, ai acum mai multe opțiuni. Facebook permite utilizatorilor sa exporte fișiere in Dropbox, Google Photos, dar și in serviciul Koofr (un startup din UE).

- Producatorul sud-coreean de telefoane, lider global al industriei, a lansat a doua generație de Galaxy Z Fold2, smartphoneul cu un ecran de 6,2 inci care se transforma intr-o tableta de 7,6 inci. Fața de prima generație, Fold2 are un ecran secundar mai mare, ceea ce permite utilizarea cu o singura mana…