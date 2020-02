De ieri. Reguli noi pentru companiile de ridesharing. Conditiile pentru soferi

Stiri pe aceeasi tema

- Activitatile de transport alternativ se pot face, incepand de sambata, doar printr-o platforma digitala avizat de Ministerul Comunicatiilor, iar autourismele folosite trebuie sa aiba autorizatie pentru acest tip de transport. Odata cu intrarea in vigoare a OUG 41/2019, soferii care desfasoara aceste…

- De la 1 februarie intra in vigoare reglementarile care autorizeaza activitatea platformelor de ridesharing cum ar fi Uber, Bolt, Taxify, Clever, BlackCab sau Yango. Concret, de la aceasta data isi pot desfasura activitatea numai aplicatiile de transport alternativ care au primit avizul tehnic de la…

- De la 1 februarie vor fi reguli noi pentru șoferii de la Uber, Yango, Clever și Bolt. Cei care vor sa transporte pasageri trebuie sa obțina un atestat special și trebuie sa aiba carnet de cel puțin doi ani. Legea prevede ca cei care dețin platforme de transport alternativ și șoferii care presteaza astfel…

- A cincea aplicatie de ridesharing a fost avizata tehnic, recent, de Ministerul Comunicatiilor (MCSI). Este vorba despre Yango, care se alatura astfel celor autorizate deja, Uber, Bolt, Clever si BlackCab.

- "Gaura" de 11 miliarde de lei, descoperita de noul ministru al Finantelor, Florin Citu, in bugetul statului ar putea fi acoperita, in mare masura, cu banii pe care Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislatia in vigoare,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția noului guvern PNL ca marea gaura de la bugetul statului ar putea fi acoperita in mare masura cu banii pe care ANAF ii poate recupera de la firmele de ridesharing, in conformitate cu legislația in vigoare.…

- "Companiile de ridesharing - nesatisfacute de blocarea modificarilor legislației romanești create special pentru a-i avantaja pe cei care nu au platit taxe și impozite catre statul roman in ultimii cinci ani - incearca acum sa forțeze noul guvern PNL sa le dea tot ce au cerut. Deja s-au lansat declarații,…