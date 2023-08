Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos le-a promis protestatarilor din Ministerul Finanțelor salarii marite intre 15 si 25%Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, care a vorbit, joi, cu angajatii din minister care au intrerupt lucrul si au protestat, a facut referire la legea salarizarii in sectorul bugetar, in care finantistii…

- Marcel Bolos a vorbit, joi, cu angajatii din minister care au intrerupt lucrul si au protestat. S-a discutat despre ordonanta avuta in vedere de Guvern, dar si despre Legea salarizarii in sectorul bugetar. ”Sunt doua probleme total diferite, cea a salarizarii dumneavoastra si…Nu vreau sa intru in aceste…

- „Nu inteleg aceasta ingrijorare pentru un proiect care inca este in lucru, nu este nici macar pus in dezbatere publica. Deciziile se iau in cadrul coalitie de guvernare. Eu pot sa va ascult ce doleante aveti si sa prezint mesajul coalitiei de guvernare. Asta pot sa fac. Repet, sunt decizii care se iau…

- „Nu inteleg aceasta ingrijorare pentru un proiect care inca este in lucru. Deciziile se iau in cadrul coalitie de guvernare. Eu pot sa va ascult doleantele si sa le prezint coalitiei de guvernare. Sunt decizii care se iau in coalitia de guvernare. Ce pot sa fac pentru dumneavoastra, intelegand situatia…

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza atragerea de venituri la buget este total neadevarat, a declarat miercuri, ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos. El a ținut sa precizeze ca masurile nu sunt definitivate si ca vor fi luate la nivelul coalitiei de guvernare. „Am vazut ieri, din pacate,…

- Marcel Bolos a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, daca va fi majorat impozitul pentru microintreprinderi. “Ca sa lamuresc aceasta problema. Am vazut ieri, din pacate, si regret nespus ca din Ministerul Finantelor Publice a aparut un proiect de ordonanta de urgenta total neadevarat.…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat ca vor da un raspuns pana luni la ora 10:00 cu privire la proiectul de Ordonanta referitor la salarizarea personalului din Invatamant, lansat duminica in dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii."Proiectul actului normativ, de la premier am inteles ca…

- Personalul auxiliar sanitar este cea mai dezavantajata categorie de personal din intregul domeniu bugetar, sustine Federatia „Solidaritatea Sanitara”. „Pentru corecta informare a publicului si politicienilor privind legitimitatea revendicarilor ce fac obiectul protestelor, Federatia ‘Solidaritatea Sanitara’…