De ce visezi des aceeași persoană. Mesajul ascuns în timp ce dormim Nu putem visa ceea ce nu cunoastem, spun psihologii, iar fiecare vis ne poate transmite un mesaj ascuns, mai ales daca se repeta frecvent. Psihologii spun ca nu putem visa ceea ce nu cunoastem, lucru care are sens. Fiecare vis ne poate transmite un semnal ascuns, mai ales daca se repeta frecvent. Ce spun psihologii Psihologii sunt de parere ca mintea noastra lucreaza in timp ce dormim. Cu siguranța, ți s-a intamplat ca inainte de somn sa te gandești la tot ce s-a intamplat pe parcursul zilei, nu-i așa? Stresul joaca un rol foarte important in aceste situații. „Mintea noastra este asemenea unui… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

