De ce trebuie statul să plătească 60 milioane lei către furnizorii de energie Statul are de platit circa 60 milioane lei catre furnizorii de energie, suma care reprezinta intarzieri la decontare, potrivit estimarilor reprezentantilor Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER). „Am facut o estimare a costurilor financiare, dobanzi la banca, pentru sustinerea intarzierii la decontare: undeva cam la 60 milioane lei. Asta inseamna undeva la 17 lei/MWh, plus/minus. Pentru ca sunt furnizori care au negociat cu banca mai bine, altii au negociat mai prost”, susțin reprezentantii AFEER.Problemele in negocierea cu banca pornesc, in principal, de la faptul ca inițial… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

