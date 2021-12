PUTEREA a semnalat faptul ca pe 20 noiembrie 2021 o partida de vanatoare organizata in apropierea Capitalei la un complex de vanatoare al Romsilvei a fost supravegheata de un echipaj de poliție. Dar raspunsul Poliției și cel al Ministerului Mediului se cam bat cap in cap lasand loc la mulțime de speculații care pot fi clarificate doar de catre Ministerul Afacerilor Interne. Vanatoare monitorizata de poliție Complexul de vanatoare ”Pasarea” de la Branești-Ilfov, aflat sub tutela Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva, a fost luat cu asalt in penultimul weekend din noiembrie de mulțime de VIP-uri…