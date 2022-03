In aceasta perioada, camerele de garda sunt suprasolicitate de parinți cu copii. ”In ultima saptamana a crescut numarul cazurilor de infecții respiratorii acute, gripa, pneumonii, dar și de infecții digestive cu rotavirus. Pentru ca sunt in circulație trei virusuri: virusuri gripale, SARS-COV-2 și rotavirusul, spune dr. Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din București. Medicul pediatru Alexandru Ulmeanu de la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” le recomanda parinților sa se ingrijeasca de igiena mainilor la copii, avand in vedere ca infecțiile cu rotavirus…