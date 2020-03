Organizația Mondiala a Sanatații a transmis ca noul coronavirus nu se transmite prin aer. Așadar, maștile de protecție nu sunt necesare unei persoane care nu are virusul și nu intra in contact cu o persoana infectata. Potrivit celui mai nou studiu realizat de OMS, Covid-19 se poate transmite prin tuse și stranut și nu exista nicio dovada ca acesta are transmisie aeriana, noteaza Mediafax . In contextul in care intreaga lume acuza lipsa modalitaților de protejare, OMS recomanda „utilizarea raționala a echipamentului personal de protecție, iar aici nu sunt incluse doar maștile”. Așadar, maștile…