De ce străzile din Târgu Mureș sunt pline de noroi? Nu cred ca este vreun targumureșean care sa nu se fi intrebat "de ce tot timpul pantofii ne sunt prafuiți?" sau „mașinile ni se murdaresc atat de repede chiar daca circulam cu ele doar prin oraș?". Acest noroi vine de pe strazile neasfaltate care sunt situate in zonele mai inalte din oraș (vezi de ex. ce se intampla cand ploua și noroiul din Valea Rece ajunge pana pe str. Predeal )... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

