- PodcasturiGreșelile comise de BECS: De ce au acumulat mai puține voturi la alegeri In cadrul emisiunii "ATITUDINI", politologul Pavel Midrigan a precizat ca printre principalele cauze din care Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a obținut un numar redus de voturi ar fi imaginea și unele greșeli…

- PodcasturiExpert: Cu ce probleme se va confrunta PAS la guvernare Anatol Țaranu spune ca prima provocare cu care se va confrunta noua guvernare va fi modul in care va arata viitorul Guvern, implicit componența lui. © Sputnik / Miroslav RotariCine ar putea deveni prim-ministru in Guvernul PAS: „Se…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Dupa prelucrarea a 30% din procesele verbale, Comisia Electorala Centrala anunța urmatoarele rezultate preliminare in diaspora: Partidul Acțiune și Solidaritate - 76,99% Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor - 8,90% Blocul electoral „RENATO USATII” - 4,28%…

- CHIȘINAU, 12 iul - Sputnik. Peste 63 de mii de oameni au votat la alegerile parlamentare anticipate in sectorul Botanica. Aceștia au votat proporție de 48,52% pentru Partidul Acțiune și Solidaritate. Alți 22 908 de alegatori au votat pentru Blocul Comuniștilor și al Socialiștilor, ceea ce reprezinta…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PNL, Ludovic Orban, a transmis, joi, un mesaj cu privire la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, in care isi exprima sprijinul pentru Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) si le transmite cetatenilor moldoveni ca fiecare vot garanteaza progresul…

- Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) face apel catre partidele pro-europene și unioniste sa se retraga din cursa electorala pentru alegerile parlamentare din 11 iulie și sa sprijine in aceste alegeri Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

- CHIȘINAU, 17 iun – Sputnik. Comisia Electorala Centrala a stabilit, in cadrul ședinței de astazi, ca in data de 21 noiembrie vor fi organizat alegeri locale noi pentru funcția de primar, in șapte localitați. © Sputnik / Miroslav RotariCEC trebuie sa revizuiasca numarul secțiilor de votare…

- CHIȘINAU, 17 iun – Sputnik. CEC a inregistrat Partidul Oamenilor Munci, care are 65 de candidați și "PARTIDUL SCHIMBARII" cu 53 candidați. © Sputnik / Miroslav RotariCEC trebuie sa revizuiasca numarul secțiilor de votare peste hotareAstfel, au fost inregistrate simbolurile electorale ale…