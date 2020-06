De ce sînt folositoare ciupercile? Ciupercile nu doar ofera posibilitate de a gati diferite feluri de mincare, dar, de asemenea, sint un produs foarte sanatos. 90% din ciuperci sint compuse din apa si au o multime de potasiu. In special, ciupercile sint folositoare pentru barbatii care doresc sa-si arate muschii antrenați: substantele din compozitia ciupercilor subliniaza formele muschilor. Ciupercile sint un produs alimentar diet Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

