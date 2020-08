M-am nascut in Bordeni, comuna prahoveana din zona deluroasa, cu istorie bogata si oameni harnici. Cand aveam trei ani, familia mea, parintii, fratele meu si cu mine ne-am facut ploiesteni. Locuiesc in aceeasi casa in care am crescut de copil, pe str Plaiesilor la nr. 44. Asta inseamna ca de vreo 60 si ceva de ani, sunt „gazar”, educat in Ploiesti, cu cariera de inginer inceputa si continuata vreo 20 de ani intr-o rafinarie ploiesteana, din cartierul Teleajen. Aș putea spune ca am fost consecvent, 12 ani de școala in același loc, liceul Al I Cuza, 20 de ani in aceeasi rafinarie, aceeasi casa,…