De ce serviciile de sănătate sunt în haos peste tot în lume? Câteva răspunsuri, inclusiv pentru România Cati Ivanov, o angajata a Tribunalului Galați, a atras atenția ca in orașul de pe malul Dunarii, unde activeaza cel mai mare combinat siderurgic din țara, nu se poate face o banala radiografie pulmonara in Spitalul Județean decat daca ești adus cu ambulanța! ”Am incercat sa fac o programare azi, dar …nu se poate. Și nici nu se știe cand se va putea. Nu ii mai scriu doamnei manager Dobrea, sa o intreb de ce, i-am scris acum vreo 3 ani, cand nu era substanța de contrast pentru RMN, in același spital. Cand nu exista nici banala vancomicina ptr ucigașa clostridium (nu exista nici acum!!!). Mi-a raspuns… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

