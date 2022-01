De ce se tem nemții că prețul cărnii de vită ar putea să ajungă la 80 euro/kg în următorii ani Prețul carnii de vita ar putea sa ajunga, in urmatorii ani, pana la 80 euro pe kilogram in Germania, in contextul ingrijorarilor legate de protecția mediului și biodiversitate, conform estimarilor avansate de o comisie guvernamentala speciala pentru viitorul agriculturii industriale, formata atat din grupuri de mediu, cat și din fermieri. Majorarea prețurilor este justificata de costurile tot mai ridicate pe care le presupune creșterea animalelor, dar și de ambițiile nemților legate de extinderea agriculturii ecologice, a carei pondere va crește de la 10%, in prezent, pana la 30% in 2030, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

