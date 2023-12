Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt de disputat, in ultima luna a lui 2023, patru etape din returul sezonului regular al campionatului SuperLigii și – la granița dintre zonele de play-off și, respectiv, play-out – lupta este „la baioneta”. Clasata pe locul 6, inaintea etapei din week-end, la egalitate de puncte, 25, cu FC Hermannstadt…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a comentat infrangerea echipei lui cu FCU Craiova, scor 0-1, in etapa #17 din SuperLiga. Sepsi a pierdut cu un gol marcat de Lacroix in prelungiri și a ramas pe locul 10, cu 20 de puncte, la 5 de Petrolul, ultima echipa de pe loc de play-off. ...

- „Pensiile vor crește in 2024! Am votat in Senat proiectul prin care se face dreptate pentru seniori și pentru “eroinele” acestei țari. Mamele cu mulți copii vor beneficia de reducerea varstei de pensionare cu 6 luni pentru fiecare copil. De exemplu, daca a nascut trei copii, o mama va ieși la pensie…

- George Ogararu, antrenor coordonator la Centrul de Copii și Juniori de la CSA Steaua, a vorbit intr-un interviu pentru Steaua TV despre prinicpiile care ghideaza activitatea academiei clubului. „Militarii” au performat in ultimii ani la nivel juvenil, iar fostul fundaș dreapta al naționalei a vorbit…

- O delegatie a clubului Universitatea Craiova , formata din echipa feminina de fotbal, antrenoarea Aurora Ungureanu Dobre si Lorena Balaci, reprezentanta Centrului de Copii si Juniori, a fost astazi prezenta la Școala nr. 24 „Sf. Gheorghe“. Actiunea a avut rolul de a promova fotbalul feminin. Reprezentantele…

- Supus unei mari presiuni dupa ce a hotarat, pe 26 septembrie, sa permita Rusiei sa participe la competițiile europene la nivelul naționalelor U17, președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a dat inapoi. Astazi, s-a confirmat ca reprezentantele Moscovei raman suspendate la orice nivel! Știrea zilei legata…

- Aproximativ 200 de copii, cadeți și juniori de la cluburile sportive afiliate la Federația Romana de Atletism și de la școlile gimnaziale din țara, au participat la cea de a XVI-a ediție a Concursului Interjudețean de Cros pentru copii, cadeți și juniori ,,Trofeul Ella Kovacs"", organizat de Atletic…

- Chindia Targoviște are un nou președinte incepand de astazi! Noul șef al gruparii dambovițene a devenit Lorin Petrescu. Acesta i-a luat locul lui Andrei Cordoș, care ajunsese langa Turnul Chindiei la jumatatea lunii iunie. O data cu preluarea șefiei de catre Lorin Petrescu, vicepreședinte a devenit…