De ce se contrazic femeile cu bărbații. Ce spun studiile Este știut faptul ca femeile și barbații gandesc diferit, iar activitatea creierului nu este aceeași, chiar daca vorbim despre situații asemanatoare. Specialiștii au analizat aceste comportamente și au aflat de ce se contrazic cele doua sexe. Creierul este de vina pentru certurile dintre femei și barbați Comunicarea este importanta in orice fel de relație. Nu de puține ori se intampla insa ca atunci cand o femeie are o discuție cu un barbat, indiferent de tema abordata, sa apara certurile. Specialiștii au gasit explicația, așa ca putem sa stam liniștiți! Studiile au aratat ca nu este vina noastra,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au dezvaluit ca femeile isi pot da seama daca un barbat este infidel doar privindu-i chipul, pe cand barbatii sunt mai putin capabili sa identifice o femeie infidela la prima vedere. Cercetatorii de la Universitatea din Australia de Vest au luat un grup de 1.500 de persoane si le-au…

- Studiile arata ca medicii terapeuti au obtinut rezultate foarte bune si cu pacientii aflati la varsta a treia, nu doar in cazul celor tineri. Nevoia de a vorbi cu cineva despre problemele pe care le avem apare la orice varsta. Odata cu trecerea anilor si cu disparitia celor apropiati din viata noastra,…

- Femeile sint cele mai afectate de veștile proaste, potrivit unui nou studiu. Titlurile șocante afecteaza femeile pina la lacrimi, in timp ce soții lor ridica, pur și simplu, din umeri. Cercetatorii au descoperit ca știrile despre accidente și crime au o influența mai mare asupra psihicului feminin,…

- Femeile ințeleg mai bine riscurile la care suntem expuși intr-o criza medicala precum cea provocata de noul coronavirus, arata un studiu publicat de cercetatorii de la Universitatea Yale și Universitatea din New York.

- Dupa ce experții au spus ca noul coronavirus poate supraviețui pe suprafețe cateva zile, noile studii arata ca acesta poate ramane chiar și 28 de zile pe anumite materiale. Iata care sunt acestea. Cercetatorii de la Centrul Australian pentru Prevenirea Bolilor au aratat ca noul coronavirus este atat…

- Cercetatorii de la Universitatea Oxford au anuntat miercuri ca vor analiza daca Adalimumab, cel mai bine vandut medicament prescris din lume - prin prisma veniturilor totale generate -, ar putea fi utilizat ca un tratament eficient in cazul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, informeaza Reuters,…

- Cercetatori americani au demonstrat ca mariajul influenteaza pierderea in greutate a cuplurilor casatorite. Femeile si barbatii casatoriti care au kilograme in plus slabesc rapid si nu se ingrasa dupa aceea. Specialistii de la Universitatea Davis din California au urmarit indicii de sanatate in cazul…

- Cercetatorii romani au descoperit ca noul coronavirus rezista opt ore pe painea neambalata corespunzator Coronavirusul se ia prin aer, dar si pe paine! Este descoperirea socanta a cercetatorilor de la Universitatea din Bucuresti si a medicilor de la Matei Bals. Studiile au aratat ca virusul rezista…