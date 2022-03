Casa Alba a format o echipa de oficiali ai securitații naționale pentru a schița scenarii cu privire la modul in care Statele Unite și aliații sai ar trebui sa raspunda daca președintele Rusiei, Vladimir Putin – frustrat de lipsa sa de progres in Ucraina – iși dezlanțuie stocurile de arme chimice, biologice sau nucleare. Echipa Tiger, așa cum este cunoscut grupul, examineaza și raspunsurile in cazul in care armata lui Putin ajunge pe teritoriul NATO pentru a ataca convoaiele care aduc arme și ajutor in Ucraina, potrivit mai multor oficiali implicați in proces, potrivit nytimes . Intalnindu-se…