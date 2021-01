Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10.000 de oameni au participat, miercuri, la Slujba de Boboteaza oficiata de IPS Teodosie și un sobor de preoți, in Portul Tomis, din Constanța. Arhiepiscopul Tomisului a binecuvantat apele Marii Negre și a aruncat și trei cruci, recuperate de localnici, așa cum este tradiția. La…

- Dar acum, pe de-o parte din cauza restricțiilor de calatorie și pe de alta parte de dragul solidatitații fața de antreprenorii compatrioți, mulți dintre noi am stat acasa și am explorat mai responsabil ca niciodata atracțiile locale, in special pe cele de pe litoral. Și pentru ca ne-a placut ce am gasit,…

- Secretarul Fortelor Navale ale Statelor Unite ale Americii, Kenneth J. Braithwaite, s-a intalnit miercuri, 11 noiembrie, cu ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si cu seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu la sediul MApN, in cadrul vizitei pe care oficialul…

- Vizita in Romania a secretarului Forțelor Navale ale Statelor Unite Foto arhiva Ministrul apararii nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu, s-au întâlnit, la sediul Ministerului Apararii, cu secretarul Fortelor Navale ale Statelor…

- Deoarece intregul platou romanesc al Marii Negre este declarat zona de patrimoniu, exploatarea gazelor din Marea Neagra nu este deocamdata posibila, in lipsa unui aviz de la Direcția de Cultura. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, susține ca a identificat deja o soluție. In lipsa unei harți ce puncteaza…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania Adrian Zuckerman se afla in vizita la Ministerul Transporturilor. Vizita ambasadorului SUA in Romania Adrian Zuckerman vine in contextul in care luna trecuta a fost anunțat un nou proiect de infrastructura ar putea lua naștere in Romania, mai exact…

- ”In urma cu cateva zile, un elev de clasa a VII-a din cadrul Liceului Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud a analizat situatia orelor online care ar trebui sa se organizeze si a constatat ca, din cele 32 de ore de curs dintr-o saptamana de scoala, a putut participa doar la 14 dintre ele, din cauza…

Un elev de clasa a VII a din cadrul Liceului Teoretic "Carmen Sylva" Eforie Sud, judetul Constanta, a analizat situatia orelor online.