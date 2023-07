Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești un impatimit al gradinilor cu flori, și mai ales de trandafiri, gasirea unor gauri in frunzele plantelor poate fi frustranta, mai ales cand nu știi de ce au aparut acele gauri. Dar nu-ți face griji. Daunatorii care cauzeaza gauri, de la insecte la boli, lasa indicii care te ajuta sa determini…

- Arsura solara este o afecțiune frecventa la roșii atunci cand sunt expuse la razele directe ale soarelui pe timp de canicula. Și cum orice agricultor iși dorește sa aiba o recolta bogata și sanatoasa, este indicat sa țina cont de cateva sfaturi in ceea ce privește plantele. Iata cum sa iți ferești cultura…

- Este fructul vedeta al lunilor de vara, dulce și racoritor. Cu toate ca este preferatul multor romani, puțini știu sa il aleaga corect. Afla, din randurile de mai jos, care este secretul banal prin care observi daca pepenele e copt. Nu vei mai da greș niciodata. Cum iți dai seama daca pepenele e copt…

- In urma cu 21 de ani, in Italia se lansa un set de monede euro pentru a stabili o noua moneda naționala, devenind ulterior mandria italiana. Moneda de 1 euro ”Omul Vitruvian” a fost votata cea mai frumoasa din colecția emisa, iar astazi a ajuns moneda care se vinde cu 22.000 de lei. Daca te-am […] The…

- Fara sa știi te poți imbogați. Cei care au acasa o moneda in valoare de 500 de lei pot scoate bani frumoși pe ea. Pe diferite site-uri de anunțuri, aceasta se vinde cu un preț colosal. Am fi tentanți sa credem ca banii scoși din funcțiune și-au pierdut din valoare. In realitate, lucrurile nu stau […]…

- A ajuns in atenția ta, in aceste zile, moneda de pe vremea comunismului care se vinde cu 6.000 de lei? Este speciala. A devenit virala pe internet. Mulți au ramas surprinși de prețul cu care a fost expusa la vanzare, insa daca o gasești prin sertarele dulapurilor din locuința ta, ai putea caștiga sume…

- Una dintre cele mai valoroase monede de la noi din țara este, de asemenea, una dintre cele mai rare piese din lume. Este realizata din aur și dateaza de pe vremea Regelui Carol I al Romaniei. Cat valoreaza cea mai rara moneda din Romania Polul lui Carol I, considerata a fi dintre cele mai rare […] The…

- Cursul valutar BNR valabil pentru marți, 2 mai 2023, este anunțat de Banca Naționala a Romaniei in jurul orelor 13:00. Astfel, vom afla cat costa cele mai tranzacționate valute din țara noastra. Vom afla cat costa un dolar american, un euro, un franc elvețian, precum și cați lei va costa o lira sterlina.…