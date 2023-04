Stiri pe aceeasi tema

- Și solul plantelor tale prezinta mucegai? Nu trebuie sa-ți faci griji. Playtech Știri iți prezinta produsul de 2 lei care te scapa de mucegaiul din ghivecele cu flori. Cel mai probabil, il ai deja in bucataria ta. Este folosit de gospodine, deseori, pentru a aromatiza diverse preparate. Iata ce trebuie…

- Plantele au devenit indinspensabile din casele noastre. Pe langa ca infrumusețeaza orice incapere, acestea contribuie la purificarea aerului pe care il respiram, dar ajuta și la concentrare și somn. Avand atatea beneficii pentru noi, este important sa invațam cum putem avea grija de ele, iar in acest…

- Ingredientele de baza, precum sarea sau oțetul, sunt excelente in bucatarie, dar fac minuni și la curațenia in casa. Astfel de trucuri simple te ajuta sa salvezi banii pe care trebuia sa-i dai pe soluțiile scumpe din comerț. Adesea, rezolvarea problemelor casnice se afla in fața ochilor tai, așteptand…

- In timpul sezonului rece, multe flori raman la mila curenților de aer și a temperaturilor scazute. Playtech Știri iți prezinta trucul prin care plantele de interior vor supraviețui iarna. Daca procedezi astfel, frunzele nu se vor vesteji. Vor crește frumos, in ciuda condițiilor de mediu de afara mai…

- Mai ales pentru pasionații de flori, udarea plantelor pe timp de iarna și nu numai, este un subiect de interes. In timp ce unele flori sunt insetate și au nevoie de foarte multa apa, altele rezista fara a fi udate pana la doua saptamani. Ce sfaturi au specialiștii.

- Iubitorii de plante știu cele mai tari trucuri pentru a avea grija de plantele lor de apartament, de la alegerea ghivecelor potrivite, la depozitarea lor in casa in funcție de temperaturi și alegerea celor mai bune ingrașaminte. Ce se intampla daca pui resturi de paine in solul florilor. Motivul pentru…

- Test de IQ rar. Ești de parere ca ai abilitați de concentrare și logica puternic dezvoltate? Playtech Știri te provoaca sa rezolvi testul zilei de marți, 7 februarie. Tot ce trebuie sa faci este sa muți bețele de chibrit in așa fel incat sa obții patru triunghiuri. Crezi ca reușești sa deslușești misterul…

- Cei care au o mica gradina pe terasa ori in curte stiu ca fiecare planta are o perioada optima de insamantare care trebuie respectata, iar in luna februarie incepe munca. In jurul datei de 15 februarie se pregateste pamantul pentru rasaduri si, dupa 1-2 zile, daca pamantul s-a incalzit suficient, se…