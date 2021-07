De ce sa facem colectare selectiva in pubele speciale? Sortarea a devenit parte a vietii noastre de zi cu zi si practica sa a prins radacini de-a lungul anilor. Sortam mai mult decat parintii nostri si mai putin decat o vor face copiii nostri. Si totusi, sortarea selectiva nu este ceva nou.



Este important ca toata lumea sa-si aminteasca de ce aceste actiuni sunt esentiale si de ce trebuie sa folosim cosuri colectare selectiva. Si nu uitati ca, atunci cand sortati deseurile, permiteti reciclarea sau recuperarea acestora. Astfel, sortate, deseurile devin o resursa!



Ce este sortarea?



Sortarea deseurilor include toate actiunile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protejarea mediului inconjurator depinde de acțiunile fiecaruia dintre noi, iar colectarea selectiva a deșeurilor trebuie sa devina o obișnuința. Alaturi de colegii mei, parlamentari PSD, am considerat oportuna recompensarea celor care respecta toate normele de mediu in materie de deșeuri. Astfel, am…

- Protejarea mediului inconjurator depinde de acțiunile fiecaruia dintre noi, iar colectarea selectiva a deșeurilor trebuie sa devina o obișnuința. Alaturi de colegii mei, parlamentari PSD, am considerat oportuna recompensarea celor care respecta toate normele de mediu in materie de deșeuri. Astfel, am…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: Propunere legislativa pentru acordarea de recompense persoanelor care respecta colectarea selectiva a deșeurilor Protejarea mediului inconjurator depinde de acțiunile fiecaruia dintre noi, iar colectarea selectiva a deșeurilor trebuie sa devina o obișnuința.…

- Colectarea selectiva este ca și inexistenta in localitațile de dincolo de Gutai. Stațiile de la Sighet, respectiv de la Moisei construite in cadrul SMID Maramureș nu sunt funcționale nici la aceasta ora, iar oamenii inca cu greu se adapteaza noilor prevederi europene. Cat de mult colecteaza selectiv…

- Elevii Școlii nr. 4 Lugoj și Liceului Teoretic Buziaș au primit astazi o lecție mai speciala și au participat la un concurs de reciclare . Mai exact, reprezentanții ADID Timiș le-au explicat elevilor cat de importanta este reciclarea și colectarea separata a deșeurilor. Acțiunea face parte din concursul ,,Reciclam…

- Ploile din ultimele zile i-au determinat pe organizatorii campaniei ”Campina curata” sa ia in considerare un plan de rezerva, iar varianta agreata a fost cea a organizarii unui seminar de informare, pe 5 iunie 2021, in locul deplasarii in teren pentru strangera gunoaielor. Seminarul s-a desfașurat in…

- Anunț Primaria Ceanu Mare: „Va informam ca incepand cu data de 2 iunie 2021, societatea SUPERCOM S.A. va asigura colectarea și transportul deșeurilor menajere de pe raza comunei Ceanu Mare” Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asocierea RER VEST și RETIM va informeaza referitor la modificarile care se vor produce in structura serviciului de salubrizare, modificari care determina și schimbarea tarifelor de colectare a deșeurilor municipale. Situația actuala – colectarea in amestec a deșeurilor In cele mai multe localitați…