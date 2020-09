De ce sa apelezi la serviciile de stomatologie copii si cand este nevoie de acestea?

Stiri pe aceeasi tema

- Expansiunea mediului online nu reprezinta doar mai mult content pentru utilizatori, ci și mai multe oportunitați de promovare pentru micii intreprinzatori. Internetul este locul perfect in care sa te lansezi pe piața și sa-ți caștigi un public fidel, de aceea, tot mai mulți se orienteaza catre marketingul…

- Clinica Sociala de Stomatologie isi incepe activitatea astazi in Bucuresti, pe Strada Louis Blanc, nr.9A, fiind destinata preventiei si tratamentului afectiunilor dentare ale pacientilor fara venituri sau cu venituri mici. Cei care au nevoie de servicii stomatologice si pot face dovada unei situatii…

- De ce serviciile de inchirieri auto sunt mai sigure in aceasta perioada? Raspunsul nu este dificil de intuit. Mijloacele de transport in comun ii pot expune pe cei care le utilizeaza la riscul contaminarii cu noul virus. Intr-un mijloc de transport in comun calatoresc zeci de persoane, oricare dintre…

- Un comunicat comun al Marii Britanii, Statelor Unite si Canadei a atribuit atacurile grupului APT29, cunoscut si sub numele de ‘Cozy Bear’, despre care afirma ca aproape sigur opereaza in cadrul serviciilor ruse de spionaj. ”Condamnam aceste atacuri josnice impotriva celor care desfaoara o activitate…

- Serviciile sanitare ruse au anuntat miercuri ca au demarat o campanie de depistare a ciumei bubonice in randul populatiei de rozatoare din republica Bureatia, o regiune care are granita comuna cu Mongolia, unde cateva cazuri au fost confirmate recent, informeaza AFP, potrivit AGERPRES."Populatii…

- Experții in serviciile de transport persoane te intreaba: tu pe cine te bazezi cand trebuie sa apelezi la serviciile de transport persoane Germania Romania? Care este soluția ta? Daca inca nu ai una, intrucat te vei intoarce pentru prima data dintr-o țara straina in Romania, ramai pe aproape. Urmeaza…

- Toate serviciile medicale, de ingrijiri la domiciliu, medicamentele si materialele sanitare, precum si dispozitivele medicale se acorda si se valideaza, din 1 iulie, cu cardul de sanatate, exceptie facand serviciile acordate in cabinetele medicilor de familie si in ambulatoriul clinic de specialitate,…

- Un om de afaceri britanic este acuzat de uciderea sotiei sale romance.Cei doi s-au reintalnit la casa lor de vacanta din Franta, dupa ce statusera separati saptamani la rand, din pricina pandemiei, scrie Daily Mail. Craig Sneddon, un scotian in varsta de 40 de ani, a fost arestat in dimineata…