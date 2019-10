Stiri pe aceeasi tema

- Cum faci cartofi crocanți fara ulei. Trucul folosit de gospodinele cu experiența. Nu toata lumea-l știe! Cartofii prajiți sunt fara doar și poate un fel de mancare adorat. Crocanți delicioși, sunt de nelipsit din farfuriile gurmanzilor.

- De ce sa fierbi ouale invelite in staniol. Trucul secret folosit de gospodinele istețe. Exista un truc magic care te poate salva, cand vine vorba de ouale fierte. Iata cand il poți folosi.

- Benefice mai ales pentru ingrijirea pielii, cojile de banana pot rezolva si unele probleme de sanatate. Pot reduce migrenele, pot trata afectiunile oculare, dar pot ajuta si in depresie. Asadar, nu mai aruncati cojile, ci invatati cum sa le utilizati! Albeste dintii. Daca frecati coaja…

- De ce sa adaugi oțet in aluatul de cozonac. Secretul folosit de chefii bucatari. Oțetul pare ca face minuni in mult cazuri, in bucatarie. Chiar și cand vine vorba despre delicioșii cozonaci. De ce ar trebui sa il adaugi in aluat.

- De ce sa adaugi apa rece in albuș, atunci cand il bați spuma. Trucul secret al patiserilor. Apa rece adaugata in albuș, in momentul in care il bați spuma, face minuni. Iata cum te ajuta.

- De ce sa pui unt in apa in care fierbi pastele. Trucul folosit mereu de chefii bucatari. Rezultat fabulos. Untul adaugat in apa in care fierbi pastele te scapa de bataile de cap. Iata cum te ajuta.

- Lamaile au beneficii uimitoare pentru sanatate. Daca le congelezi, acestea se sporesc. Potrivit studiilor, coaja lamaiei contine de 5 pana la 10 ori mai multe vitamine decat sucul in sine de la acelasi fruct. Coaja ajuta la eliminarea toxinelor din corp.

- Banana este cel mai popular fruct din lume. Este gustoasa, sanatoasa, plina de vitamine și iți poate imbunatați starea de spirit. Putini sunt cei care cunosc si beneficiile incredibile pe care le are coaja bananei.