De ce s-a răcit apa pe conductele Termo Urban? Unii dintre craioveni se plang ca au probleme cu apa calda de cand noul furnizor, SC Termo-Urban Craiova a intrat pe piata. Locatarii sustin ca au ajuns sa incalzeasca apa pe aragaz ca sa spele vasele sau sa faca baie. Este o situatie cu care nu s-au mai confruntat pana acum. Sunt in aceasta situatie locatarii din Asociatia de proprietari nr.1 Penes Curcanu din cartierul George Enescu si cei din Asociatia de proprietari „Patria”. Acestia spun ca nu au avut pana acum probleme cu apa calda, dar situatia s-a schimbat de cand furnizarea caldurii si apei calde se face de catre noul operator local.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

