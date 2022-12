DE CE S-A LUAT ACEASTĂ DECIZIE – Eurohotel Baia Mare va fi scos la vanzare SIF Banat-Crișana a aprobat vanzarea Eurohotel din Baia Mare, conform unui raport al companiei. Potrivit celor de la bursa.ro , conducerea SIF Hoteluri „motiva decizia vanzarii unitații de cazare și alimentație prin faptul ca societatea se afla in fața unor perspective nesustenabile de dezvoltare a afacerii, accentuate de creșterea semnificativa a costurilor de operare”. Consiliul de Administrație al SIF Hoteluri ar urma sa stableasca metoda cea mai buna de vanzare și sa aprobe, potrivit bursa.ro , prețul tranzației. Eurohotel inseamna 64 de camere, un restaurant cu o capacitate de 180 de locuri,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

