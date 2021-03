De ce s-a ajuns la cozi la centrul de vaccinare de la Regina Maria, de pe Observatorului

Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii au stat la coada pentru a primi vaccinul anti-COVID la centrul de vaccinare din Observator. Nu este pentru prima data când se formeaza cozi infernale la acest centru de vaccinare, monitorulcj.ro semnalând de fiecare data aceasta problema.…

- Pacientul cu numarul 100.000 a fost vaccinat anti COVID-19 la Centrul de vaccinare din cadrul Policlinicii REGINA MARIA Observatorului, a anunțat prefectul Istvan-Szilard Tasnadi. Femeia in varsta de 50 de ani a declarat ca procesul de inscriere pe platforma și cel de vaccinare au decurs in condiții…

- Clujul va deschide 7 noi fluxuri de vaccinare in cursul zilei de miercuri, 10 martie. Autoritațile ar fi dorit sa deschida tot acum și fluxuri noi in Florești și Baciu, unde incidența cazurilor COVID-19 este in creștere.Subprefectul Clujului, Irina Munteanu, a declarat pentru Știri de Cluj ca se deschid…

- În acest weekend, patru ambulanțe și un microbuz din Alba Iulia erau în fața Centrului Medical Unirea de pe strada Observatorului (Regina Maria) din Cluj-Napoca. Potrivit șefului DSP Cluj, 100 de persoane care au dializa la centrul respectiv au venit…

- Faza I de vaccinare anti-COVID-19 pentru personalul medical din unitatile sanitare ale Ministerului Apararii Nationale a debutat miercuri, 30 decembrie 2020, la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara, 31 decembrie 2020, la Spitalul Militar de Urgenta "Regina Maria" din…

- Luni dimineața, 4 ianuarie 2021, puțin peste ora 8:00, la Centrul de Vaccinare amenajat in Ambulatoriul Spitalului Județean Mavromati erau deja prezenți primii medici care s-au inscris pe platforma dedicata pentru a primi vaccinul anti-covid.

- O priza a luat foc, marți, la Centrul de vaccinare din Spitalul CFR Brașov. „Am fost solicitați sa intervenim la un inceput de incendiu la Centrul de vaccinare ce se amenajeaza la Spitalul CFR”, a anunțat ISU Brașov, potrivit mediafax.ro. Citește și: Opt germani au supraviețuit dupa…