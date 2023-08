De ce riscă șoferii amenzi de până la 3.000 de lei Soferii romani care iși monteaza pe masina alarme risca amenzi de pana la 3.000 de lei, daca nu respecta reglementarile din Codul rutier. Legislația actuala prevede ca pot sa fie instalate doar sisteme sonore antifurt care respecta regulile cu privire la nivelul sonor și durata sunetului emis. In practica, insa, se incalca destul de des aceste norme. Astfel, conform Codului rutier , semnalul emis de alarma nu trebuie sa fie mai lung de un minut. De asemenea, intensitatea semnalului acustic nu are voie sa depașeasca un anumit prag fonic. Valoarea nivelului acustic se determina in interiorul unei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit legislației rutiere in vigoare, romanii nu pot instala orice alarma auto, ci doar sisteme sonore antifurt care respecta reguli stabilite de legislație care vizeaza nivelul sonor și durata sunetului emis.In caz contrar, șoferii romani risca amenzi de aproape 3.000 de lei.Codul…

- Din aceasta dimineața, Vama Giurgiu este iar blocata. Șoferii sunt nevoiți sa aștepte cel puțin trei ore. Traficul pe podul care face legatura intre Romania și Bulgaria este oprit. Un accident rutier produs pe partea bulgara a frontierei a oprit circulația autovehiculelor dinspre Bulgaria catre Romania…

- Romanii care aleg sa-si spele masina in fata blocului, facand astfel economie de timp, dar si de bani, risca amenzi costisitoare. Soferii care se gandesc sa faca economie de bani in acest fel trebuie sa stie ca, daca iși curața sau iși spala mașina pe domeniul public risca, in funcție de zona sau localitate, amenzi ce…

- Romanii care calatoresc in Spania, cu mașina, trebuie sa se puna la curent cu reglementarile rutiere, Autoritațile spaniole au inasprit legea pentru cei care circula pe șosele și au introdus noi sancțiuni pentru cei care incalca regulile de baza. Incalcarea regulilor de circulație pe drumurile din Spania…

- Angajatorii care nu respecta prevederile Ordonantei privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia angajatilor pot fi amendati cu sume cuprinse intre 1500 si 2500 de lei, potrivit Inspectiei Muncii.

- Ministerul Agriculturii a dat publicitații proiectul de ordonanța de urgența pentru plafonarea prețurilor la alimentele de baza.Prin OUG se limiteaza adaosul comercial pana la maximum 20% la procesator și 20% la retaileri, iar cei care nu respecta regulile risca amenzi intre 100.000 lei și 2.000.000…

- Cum deja a inceput sezonul vacanțelor, romanii se pregatesc deja sa plece in strainatate, iar pentru asta cei care tranziteaza Ungaria trebuie sa știe ca regulile s-au schimbat, iar șoferii se pot trezi cu amenzi chiar și la cateva luni, dupa ce au fost prinși pe picior greșit.

- Din 10 iunie 2023, se vor aplica noi reguli pentru chiriasii romani, dar si pentru proprietarii de apartamente care iau in gazda alte persoane. Mai exact, gazdele celor ce nu au inscrisa in buletin adresa la care locuiesc efectiv vor trebui sa-i insoțeasca la autoritați, pentru a-i lua in spațiu.In…