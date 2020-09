De ce renunța vedetele sa mai posteze pe social media! #StopHateForProfit Campania #StopHateForProfit a fost lansata in luna iunie. A avut inițial ca scop intreruperea reclamelor pe Facebook in luna iulie, din cauza ca rețeaua de socializare nu ia masuri pentru a stopa discursurile care incita la ura. Iata ca mai nou și vedetele se alatura acestei campanii. Kim Kardashian iși „ingheața” conturile de Instagram și Facebook ca parte a campaniei #StopHateForProfit. Vedeta a anunțat deja pe social media acest lucru. I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t…