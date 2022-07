De ce refuză Cosmin Seleși să mai meargă în vacanță pe litoralul românesc Cosmin Seleși doar ce s-a intors din Grecia, unde și-a petrecut concediul! Actorul e dezamagit de preturile de pe litoralul romanesc. Acesta se numara printre vedetele care opteaza pentru alte tari, cand vine vorba despre vacanta la mare. Seleși care recunoaște ca nu a mai fost pe litoralul romanesc de... The post De ce refuza Cosmin Seleși sa mai mearga in vacanța pe litoralul romanesc appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

