De ce pun oamenii alune în Cola Ați vazut vreodata pe cineva punand alune in sticla, cutia sau paharul de Cola? Daca nu traiți cumva in sudul Americii, raspunsul este probabil nu și poate ca puneți la indoiala combinația descrisa. Cu toate acestea, acest lucru chiar se intampla! Cuprins: Alune in Cola – o istorie bizara Ce gust are Cola cu alune sarate Curiozitați despre Cola Alune in Cola – o istorie bizara A pune alune in Cola, oricat de bizar ar suna in Europa, este un lucru obișnuit și foarte bine cunoscut in America de Sud. Potrivit National Peanut Board, ideea de a pune aline in Coca-Cola a aparut probabil in anii 1920.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana, una dintre cele mai devastatoare boli in randul animalelor, a fost depistata prima data in Vietnam, in februarie 2019. In plus, Vietnamul a sacrificat anul trecut aproximativ 20% din numarul total al porcilor. Pesta porcina africana a aparut in Africa, iar ulterior s-a raspandit…

- "Acțiunile lui Putin sunt absolut groaznice. Cred ca e un criminal. (...) Nu se poate tolera așa ceva intr-o lume civilizata", a declarat, la TVR, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii in Romania in perioada 2019-ianuarie 2021, Adrian Zuckerman.

- Conservatorii din Europa si Statele Unite ale Americii trebuie sa lupte impreuna pentru a „recuceri” institutiile de la Washington si Bruxelles de la liberali care pun in pericol civilizatia occidentala, inaintea alegerilor din 2024, a indemnat joi premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters.

- "Este o recompensa pentru ziarul meu care, in ultimii 30 de ani a incercat sa-si indeplineasca misiunea de a proteja democratia in Polonia si in intreaga regiune", a declarat pentru EFE redactorul-sef al prestigiosului ziar liberal Gazeta Wyborcza.In ultimele luni, Michnik a avut o atitudine critica…

- In momentul in care cand Rusia a fost lovita de sancțiuni dupa invadarea Ucrainei, pe 24 februarie, analiștii au avertizat ca impactul asupra sectorului aviatic al țarii va fi vizibil in doua luni. Se pare ceștia au avut dreptate, scrie publicația Politico . Companiile aeriene rusești nu mai au voie…

- Hepatita reprezinta inflamația ficatului care rezulta dintr-o varietate de cauze, atat infecțioase, cat și noninfecțioase. Agenții infecțioși care provoaca hepatita includ viruși și paraziți. Cauzele noninfecțioase includ anumite medicamente și agenți toxici. In unele cazuri, hepatita poate rezulta…

- Mircea Coșea: Rusia nu poate renunta la exportul de gaze Mircea Coșea. Foto: Arhiva Agerpres. Plata în ruble a gazelor vândute de Gazprom tarilor europene si altor state neprietene, asa cum a anuntat ca-si doreste administratia Putin, nu este în interesul Rusiei si nici…

- Mai rar se intampla ca o singura zi, daramite un singur oras, sa adune la un loc trei summituri de asemenea importanta: o reuniune a NATO – o alianta de aparare militara vestica -, o intalnire a liderilor G7 – ai celor mai puternice economii din lume – si un summit UE. Toate s-au intamplat ieri la Bruxelles,…