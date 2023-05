Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut la cel mai redus nivel de la mijlocul lui 2021, ajutand la inversarea unei tendinte de explozie a inflatiei si constituind o veste buna pentru consumatori.

- Inflația a atins un nivel maxim in Europa emergenta, Asia Centrala și Africa de Nord, dar creșterea prețurilor la gaze in iarna urmatoare va menține presiunile asupra finanțelor gospodariilor, a declarat marți Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Potrivit raportului Regional Economic…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, extinzand pierderile din ultimele patru saptamani, deoarece cererea in regiune ramane la un nivel redus, in pofida indiciilor care arata progrese in refacerea stocurilor inaintea viitoarei ierni, transmite Bloomberg.

- Comisia Europeana va extinde sistemul de plafonare a pretului gazelor la toate centrele sale de tranzactionare din Uniunea Europeana, incepand cu luna mai, pentru a preveni potentialele distorsiuni ale pietelor energetice europene, transmite Reuters, citat de news.ro.Tarile UE au convenit asupra…

- Tarile UE au convenit asupra plafonului in decembrie, dupa discutii indelungate privind temperarea preturilor gazelor, care au atins niveluri record dupa ce Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa dupa invazia sa din Ucraina. Deocamdata, plafonul este declansat daca preturile depasesc 180 de euro…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg.Capacitatile de productie ale centralelor…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa se redreseaza, pe fondul semnelor ca si in aprilie va fi o vreme mai rece decat de obicei, ceea ce ar reprezenta un potential punct de presiune pentru stocurile din regiune, transmite Bloomberg.