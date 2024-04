Stiri pe aceeasi tema

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

- Roșiile romanești sunt apreciate pentru gustul lor dulce și pentru aroma intensa care este greu de gasit in cazul celor care vin prin import. Iata care este prețul unui singur kilogram de roșii romanești la mijlocul lunii martie 2024.

- In acest an, vanzarile de flori sunt modeste de 8 Martie, Ziua Femeii, deși prețurile nu au crescut, susțin comercianții din piețe. Oferta este generoasa, dar cumparatorii iși dramuiesc cu atenție finanțele. Cu o zi inainte de 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, in Piața Moghioroș era liniște, doar…

- Deși cam devreme, pentru ca inca nu s-a intrat nici macar in Postul Paștelui, la Turda se pot gasi deja decorațiuni cu tematica pascala. Acestea pot fi gasit la Targul Marțișorului din Piața Tricolorului de la Turda. Comercianții au inceput sa expuna și astfel de obiecte pe langa marțișoare și flori.…

- Magazinele și restaurantele vor fi obligate sa reduca prețul alimentelor aproape de expirare, sa doneze ce nu mai vand ori sa le transforme in compost sau mancare pentru animale. Dupa ani in care s-a tot vorbit despre legea impotriva risipei alimentare, lucrurile incep sa se miște, iar comercianții…

- De la sfirșitul lunii ianuarie, prețul mediu angro al cepei pe piața moldoveneasca crește saptaminal cu aproximativ 7%. La sfirșitul celei de-a doua saptamini a lunii februarie, acesta a atins nivelul de 8 lei/kg (0,45 dolari/kg). Ceapa de calitate inalta se vinde cu 8,5 lei/kg (0,48 dolari/kg), in…

- Rabbit R1 este probabil cel mai interesant și neașteptat produs care a fost anunțat anul acesta la CES, dar totodata unul care nu prea pare ca iși are locul intr-o piața dominata de smartphone-uri. Compania Rabbit dorește sa iți inlocuiasca smartphone-ul cu un dispozitiv portabil alternativ, bazat pe…

- Comercianții mici și mijlocii din Romania au semnalat o creștere peste normal a prețurilor la producatorii și procesatorii de alimente din Romania, deși legea plafonarii se aplica in continuare.