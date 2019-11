In 2014, Klaus Iohannis a castigat surprinzator mandatul de Presedinte in turul 2, sub efectul adrenalinei perfuzata electoratului de diversiunea Serviciilor, ca Diaspora nu este lasata sa voteze. Dupa un an de mandat, Klaus Iohannis a vrut sa aiba un guvern al sau in locul Guvernului Ponta. Guvernul Ponta a plecat acasa in 2015, ca […] Articolul De ce pe 10 noiembrie nu putem vota normal presedintele? Trebuie sa aplicam stampila inmuiata in adrenalina? apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .