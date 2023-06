Armata de Eliberare Populara este in mod explicit o forța politica - și garantul prin excelența al controlului partidului asupra puterii.

Orice va fi complotat Ievgheni Prigojin in Rusia saptamana trecuta - o revolta, o insurecție, un razboi civil - o insurecție militara de o asemenea amploare nu ar fi fost nicicand posibila in China. Partidul Comunist Chinez (PCC) exercita un control strict asupra forțelor sale militare. Armata de Eliberare Populara (PLA) nu este o armata naționala, ci e armata partidului. Ideea ca oricine altcineva in afara de PLA și Poliția Inarmata Populara ar putea avea…