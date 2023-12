De ce nu vedem încă produse marcate SGR în magazine. Când vor dispărea ”vechile” sticle, PET-uri și doze Sistemul Garanție-Returnare a fost lansat la 30 noiembrie, dar o intrebare pe care mulți și-o pun este – unde sunt ambalajele cu garanție de 50 de bani, fiindca in magazine sunt mai degraba de negasit? Raspunsurile vin chiar de la cei care gestioneaza sistemul. Raspunsul este acela ca, de fapt, produsele cu ambalaje SGR vor ajunge pe rafturi dupa epuizarea stocurilor existente de produse cu ambalaje non-SGR, un proces care are ca termen final data de 30 iunie 2024. ”Vom vedea produsele pe rafturi in 3-4 luni”, a explicat Gemma Webb, CEO RetuRO (compania care administreaza SGR), la conferința… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

