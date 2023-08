De ce nu suntem unde visam să fim Pentru ca am fost proști. Asta ar fi raspunsul cel mai scurt și cel mai potrivit. Dar, pentru ca e greu de inghițit, trebuie sa-l detaliem un pic, sa-l explicam și sa-l contextualizam. In primul rand, sa-l indulcim: pentru ca am fost fraieri, creduli și ușori de manipulat. Or, am fost mințiți grosolan și manipulați din primele clipe. Adica din Decembrie 1989. Romanii ieșisera in strada, riscandu-și libertatea și viețile, drept care mulți au și murit sau au fost schilodiți, Ceaușescu fugise, sistemul cazuse, era momentul sa incepem sa traim liber și in adevar. Alt adevar decat ala al milioanelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

