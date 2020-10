Recent, in mediul online, Oana Zavoranu (47 de ani) a dezvaluit ca nu-și dorește sa adopte. „Nu te-ai gandit vreodata sa adopți un copil?”, a intrebat-o un urmaritor. De ce nu-și dorește Oana Zavoranu sa adopte? Raspunsul Oanei nu a intarziat sa apara: „Nu. Daca poți face un copil, de ce sa adopți?”. In prezent, actrița este casatorita cu Alex Ashraf. Cuplul s-a casatorit in luna septembrie a anului 2016, intr-o ceremonie intima care a avut loc in Biserica Sfinții Apostoli din Capitala. „Eu am zis ca vreau fata, sa nu am concurența, sa stea cu mama. Pe cand un copil? Stați și veți vedea. Ai burtica?”,…