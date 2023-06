La aceasta ora, printul Harry este una dintre cele mai controversate persoane ale familiei regale. Ducele de Sussex a inceput cu stangul procesul intentat tabloidului britanic "The Mirror" in care a fost implicat. Mai mult decat atat, acesta nu s-a prezentat la tribunal in prima zi pentru ca a sarbatorit ziua fiicei lui, Lilibeth, la Los Angeles. Cu toate ca a trimis o declaratie scrisa, judecatorul s-a enervat, iar avocatul tabloidului l-a acuzat ca iroseste timpul tuturor. In acest fel, prințul Harry va fi maine in sala de judecata si va deveni primul membru al familiei regale care depune marturie…