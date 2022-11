Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit recent despre alocațiile copiilor din Romania. Cați bani ar putea lua cei mici incepand de anul viitor, aflați in randurile urmatoare. Marius Budai, despre majorarea alocațiilor Intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru Romania TV, Marius Budai a vorbit…

- O vedeta din Romania o susține pe Delia in scandalul uriaș legat de copii. Mai mult decat atat, chiar ea a fost intrebata intens despre momentul in care va deveni mama. Tanara face dezvaluiri dupa ce jurata de la emisiunea ,,iUmor” a spus ca nu iși dorește moștenitori. „Eu sunt de acord cu ea”, a […]…

- Vestea potrivit careia se pregatește o continuare a seriei de filme „Liceenii”, care s-a bucurat de un mare impact in anii de final ai regimului comunist, dar și in primii de dupa schimbarea sistemului politic in Romania și care a bucurat multa lume, primește un prim duș rece. Ce a spus Andreea Marin…

- Orașul celor 1000 de izvoare din Romania. Din ce in ce mai mulți romani vin aici nu numai pentru a se odihni și relaxa, ci și pentru a efectua diverse tratamente. Turiștii sunt de fiecare data fermecați de peisajele montane din regiune. Resursele naturale sunt folosite, printre altele, și pentru prevenirea…

- Este una dintre cele mai cunoscute vedete din mediul online, fiind fosta concurenta a show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”. Frumoasa blondina a facut cununia civila in mare secret, departe de ochii curioși ai presei, dand o petrecere de pomina, cu 110 invitați. Despre cine este vorba. Sensy a facut…

- Procesiunea de inmormantarea Reginei Elisabeta a II-a are loc chiar in aceste clipe la Abația Westminster din Londra. Intreaga ceremonie este transmisa live la Antena Stars, iar unul dintre invitații de seama veniți sa dezbata legatura suveranei cu Romania a fost istoricul Marius Marinescu. Fostul senator…

- Cum iși educa Iulia Albu fiica. Deși mereu pastreaza o oarecare discreție in privința vieții private, Iulia Albu ne-a dat puțin „din casa” de dragul unui interviu pentru revista VIVA! Criticul de moda ne-a dezvaluit cum iși educa fiica, marturisind ca, de multe ori, se intampla sa-i spuna „nu” adolescentei.…

- Elena Udrea vine cu un gest disperat! Celebra fosta blondina din politica vrea sa scape de inchisoare. Fostul ministru a adus aminte de un caz grav petrecut in Romania. Aceasta s-a agațat de ,,rezolvarea” simpla de atunci și iși dorește sa aplice același lucru in cazul sau. Cum și-a propus sa plece…