Stiri pe aceeasi tema

- In tot mai multe cluburi din București, dar și din orașele mari din țara, printre care și Cluj, „G” sau „Gina” se pune pe ascuns in bauturile femeilor. O picatura in plus poate duce la deces. O noua substanța psihoactiva face ravagii in cluburile de fițe din orașele mari din țara. Substanța este…

- Reprezentantii IGSU au derulat, in acest sfarsit de saptamana, in judetele Iasi si Cluj si in Bucuresti, controale inopinate in 40 de cluburi, discoteci si sali de evenimente pe linia prevenirii supraaglomerarii, in urma carora au dispus suspendarea activitatii pentru 60 de zile in cazul a patru unitati…

- Piața imobiliara a cunoscut un avant spectaculos in ultimii doi ani, cand au evoluat atat numarul de proiecte nou construite, cat și volumele de vanzari. Odata cu acești indicatori, a crescut și numarul de locuri de munca disponibile in sector. Anul acesta (ianuarie – octombrie), peste 9.000 de joburi…

- Mario Camora (35 de ani), capitanul campioanei CFR Cluj, a fost internat de urgența in aceasta seara la Spitalul Universitar din București. Fundașul stanga portughez este suspect de apendicita. In ziua premergatoare derby-ului cu Rapid, din Giulești, Mario Camora a acuzat o stare de rau, febra și alte…

- Care partid din Romania ar pierde daca ar fi alegeri locale maine? Poate e o surpriza sau poate nu „numele” acestui partid. Iata ce spun rezultatele ultimului sondaj CURS. In primul rand, romanii sunt nemulțumiți: de aleși, de situația Capitalei, de situația țarii in general și așa mai departe. Rezultatele…

- Simona Chelu (44 de ani) și Adelina Pungan (34 de ani) sunt doua dintre cele șase femei care lucreaza ca mecanic pe garniturile de metrou din București, in cadrul Metrorex. Simona a prins „microbul” din familie, in timp ce Adelina a fost fascinata de meseriile parinților din transporturi și a vrut sa…

- Un barbat a distrus șase aparate de tip „slot machine” intr-o sala de jocuri de noroc și pariuri din Capitala. Polițiștii au inceput o ancheta penala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dupa o prima etapa concretizata in 2021, „Case de muzicieni” se amplifica in Capitala și aduce in premiera in atenție spații istorice din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare legate de activitatea unor mari artiști, romani și straini, din secolul al XIX-lea și pana aproape de prezent. In urma cu un an,…