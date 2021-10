De ce nu mai vrea Pepe să se întoarcă în televiziune.”Nu se justifică financiar” Pepe, una dintre vedetele Antena 1 nelipsite in ultimii 10 din proiectele de anvergura ale postului, a decis o pauza pentru a se concentra la propriile sale proiecte online. Solistul a refuzat noile propuneri venite din parte postului preferat dar și din partea alor televiziuni, socotindu-le nepotrivite și prost platite. ”Nu am niciun proiect pentru mine. Mi s-a propus sa mai intru in niște proiecte de televiziune, dar nu aveau nicio legatura cu cariera mea. N-are sens sa consum energia, sa stau 8-10 ore la o filmare, unde nu ma regasesc cu proiectul respectiv. Imi mananca foarte mult timp și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

