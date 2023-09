De ce nu mai iese în stradă societatea civilă din România? S-au intamplat atatea nenorociri in ultima vreme, incat te-ai fi așteptat ca strazile sa geama de oameni. Explozii, bubuieli, drogați criminali, Crevedia, mame care mor implorandu-i pe medici sa fie salvate, atentat grav la avuția mediului privat, iar mai nou, un mare jupanache pesedist care inghesuia in portbagaj mai mulți bani decat toate economiile rezidenților din județul Vaslui, stranse la un loc. Nu, serios, in vremurile bune, cand societatea civila din Romania inca mai mișca ceva, era suficient sa se intample un sfert din ce s-a intamplat in ultimele 3 luni și oamenii ar fi fost in strada.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

