- Marcel Ciolacu spune ca nu l-a vizitat și nici nu-l va vizita pe Liviu Dragnea la inchisoare pentru ca asta ar insemna sa nu-și repecte "pozitia sociala" pe care o are și și-ar jigni alegatorii.

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, atat timp cat este presedintele Camerei Deputatilor, nu va avea niciun contact cu cineva care a fost condamnat, daca nu face parte din familia lui, adaugand ca nu isi poate permite sa il viziteze pe Liviu Dragnea la penitenciar din pozitia…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, nu pare sa fi fost convins de conducerea PSD sa se intoarca in partid. Acesta a declarat, miercuri, la Digi24 ca ar putea candida pentru un nou mandat de primar, dar ca independent.Robert Negoita spune ca "probabilitatea foarte mare e sa candideze ca independent"."Este…

- Marți, un polițist din Prahova, in timp ce se deplasa spre locul de munca, pe o strada din Ploiești, a vazut 2 barbați cu fețele acoperite, care fugeau și transportau o geanta voluminoasa.Avand in vedere cele observate, omul legii s-a gandit ca este vorba despre o fapta penala, așa ca a intervenit…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a acuzat luni PSD ca a refuzat inscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor a proiectelor privind alegerea primarilor in doua tururi si a presedintilor de consilii judetene. "PSD si-a schimbat liderul, dar naravul ba, au ramas aceleasi atitudini…

- Magistrații instanței supreme au decis, marți, sa respinga ca inadmisibila contestația in anulare formulata de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC in care a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost adus, marți dimineața, de la Penitenciarul Rahova la sediul instanței…

- Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, a avut parte de o noua umilința in instanța. Gardienii au decis sa recurga la acest gest in privința acestuia. Nu este singura decizie luata astazi. Și jurnaliștii au fost scoși din sala de judecata.Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea. a fost adus, marti dimineata,…

- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie in anulare impotriva deciziei prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.