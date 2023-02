Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Ianis Hagi a revenit pe teren la Glasgow Rangers, intr un meci oficial, la un an distanta de la accidentarea grava suferita in ianuarie 2022. Mijlocasul de 24 de ani, fiul lui Gica Hagi, a jucat din minutul 73 al partidei Rangers St. Johnstone 2 0, cand l a inlocuit pe Tillman.…

- Gica Popescu (55 de ani) a dezvaluit ca Ianis Hagi (24 de ani) a evoluat duminica intr-un meci-școala susținut de Rangers. Ianis Hagi a suferit o accidentare groaznica pe 21 ianuarie 2022, in Rangers - Stirling, scor 4-1, meci din Cupa Scoției. Ruptura de ligamente incrucișate a necesitat o perioada…

- Ianis Hagi (24 de ani, mijlocaș ofensiv) va reveni pe teren la inceputul anului viitor, cel tarziu in luna februarie, anunța antrenorul lui Rangers, Michael Beale. Hagi, din 2020 la Rangers, nu a mai jucat de 11 luni, din ianuarie, cand a suferit o ruptura a ligamentelor incrucișate ale genunchiului.…