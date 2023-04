Stiri pe aceeasi tema

- Sambata Mare este ultima zi a postului Paștelui, fiind declarata zi de odihna. Sambata Mare este, de asemenea, ziua in care se praznuiește ingroparea trupeasca a Mantuitorului Iisus Hristos, precum și pogorarea Lui in iad, salvand neamul omenesc și scoțandu-l din stricaciune. In aceasta zi sfanta, dimineața,…

- Saptamana Sfintelor Patimiri ale Domnului se incheie cu Sambata Mare, cand Mantuitorul Iisus Hristos Se afla „in mormant cu trupul, in iad cu sufletul, in Rai cu talharul si pe scaun impreuna cu Tatal si cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplandu-le, Cel ce esti necuprins", asa cum ...

- Lumina Sfanta de la Ierusalim: Minune ortodoxa sau o minciuna intinsa pe secole? Ce se intampla la Sfantul Mormant, de Paște Lumina Sfanta este considerata un miracol al Ortodoxiei, care se intampla in fiecare an de Paști la Ierusalim, cand, in timpul Vecerniei Mari din Sambata Mare, intre orele 12.30-14.30,…

- Horoscopul zilei de 3 aprilie 2023. Racii iau o decizie importanta. Afla ce se intampla cu zodia taHoroscopul zilei de 3 aprilie 2023 aduce vești bune pentru cei mai mulți nativi din zodiac. Astrele spun ca Racii au de luat o decizie importanta. In viața acestora apar schimbari notabile pe plan personal…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…

- Pariul liderului de la Kremlin nu pare ca a avut rezultatele pe care și le-ar fi dorit. O radiografie a realitații din fostul spațiu sovietic ii da fiori lui Vladimir Putin. Efectele neașteptate ale razboiului din Ucraina. Efectele razboiului din Ucraina in fostul spatiu sovietic A trecut deja un an…

- A treia saptamana de primavara aduce o schimbare importanta im magazinele LIDL Romania. Ce produse și oferte noi ii așteapta pe clienții din toata țara, incepand de luni, 13 martie 2023. Ce apare nou in magazinele LIDL De cand și-a deschis porțile primului magazin la noi in țara, LIDL se bucura de un…

- Poate și tu obișnuiești sa stai treaz pana tarziu, pentru a studia, a lucra sau pentru a avea grija de copil. Uneori, responsabilitațile vieții te pot determina sa sacrifici orele de somn. Pe termen lung, un astfel de obicei te poate afecta semnificativ. Studiile cercetatorilor dezvaluie ce se intampla…